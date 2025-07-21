参院選2025
『参院選2025』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2025年10月27日
2025年7月25日
2025年7月24日
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選挙特番で参政党を批判、山崎怜奈に差別用語を用いた誹謗中傷も
Xでは一連の発言を評価する声が上がった一方で、否定的な意見も
女性自身
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参院選、SNS上での危険投稿が約900件に 候補者に危害を加えるなどの内容
投開票前日の19日までに約900件確認されたと警察庁が発表した
ABEMA TIMES
2025年7月23日
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ひろゆき氏、石破首相の進退に持論を展開 自民党が大敗した理由を考察
それらの議員は、裏金を貰った人や統一教会から支援を受けた人たちだと指摘
スポニチアネックス
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Z李氏に参院選での「SNS工作」依頼か、投稿話題「オファーは300万円で…」
参院選で「結構な金額のSNS工作費用が動いてる」などとXで投稿
Smart FLASH
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れいわ新選組・山本太郎代表のコスプレ演説にファン激怒「リスペクトない」
「ガンダム」のコスプレ姿で投票を呼びかけ、ネットでは非難の声が続出
週刊女性PRIME
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蓮舫氏が公職選挙法違反か、釈明も止まらぬ批判「白々しい」
Xのアカウント名が公職選挙法違反に当たるのではないかと批判が殺到
Smart FLASH
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フィフィ 玉川徹氏の「SNSのショート動画を見て投票」発言に違和感
フィフィは「マスメディアの『本音』が集約されていると感じました」と言及
NEWSポストセブン
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れいわ新選組・山本太郎代表の「ガンダムコスプレ」めぐり製作元が抗議
制作元が22日に、同党の映像を念頭にしたとみられる声明を発表した
東スポWEB
2025年7月22日
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「早く辞めた方がいいですよ」自民党の大物に田中真紀子節が炸裂
麻生太郎氏や岸田文雄氏に対し「早くやめたほうがいい」と言及
デイリースポーツ
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元乃木坂46・山崎怜奈が参政党を批判、Xで物議「きいていて不愉快」
参政党への批判を口にし、Xでは「全面的に正しい」などと同意の声も
Smart FLASH
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弁護士グループが参院選「1票の格差」で一斉提訴 最大格差は3.13倍
「1票の格差」を是正しないまま実施された20日の参院選は憲法違反だと主張
共同通信
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石破首相に対し自民党内で「みっともない、恥を知りなさい」など批判噴出
党内では執行部の責任を問う声も多く、SNSで公然と批判の声が噴出している
J-CASTニュース
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神谷宗幣氏、日本を大切にする心の確認は「宣誓」スタジオは絶句
憲法構想案内の「日本を大切にする心」の量り方は「宣誓してもらう」と言及
女性自身
2025年7月21日
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参院選比例代表の当選者中、個人名での最多投票は約97万票の北村晴男氏に
票数は97万5000票で、テレビ出演による知名度の高さが影響したとみられる
共同通信
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参院選落選の世良公則氏、投開票日当日は友人と食事をしていたと告白
21日の会見で、投開票日は友人と食事をしていたことを明かした
東スポWEB
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田中真紀子氏が麻生太郎氏らに引退勧告「後ろで糸を引いているんですか？」
「人はいても質がよくないですよ、今は。本当にレベルが低い」などと指摘
東スポWEB
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世良公則氏は25万票で落選しラサール氏は17万票で当選 比例代表への疑問
大阪選挙区に無所属で立候補した世良公則氏は25万票を獲得するも落選
Smart FLASH