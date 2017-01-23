阿部華也子
女性キャスター。1996年6月18日生まれ、大分県出身。
2024年12月14日
2024年11月30日
2024年11月29日
2024年11月7日
2024年11月2日
2024年11月1日
2024年10月30日
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2024年10月29日
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