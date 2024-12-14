フジテレビの西山喜久恵アナ週刊女性PRIME

新人・上垣アナいじりで炎上 フジテレビが「ヤバい局」へ転落か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ライターがフジテレビ西山喜久恵アナについて分析した
  • 西山アナは上垣恒太朗アナへのいじりを、緊張を解こうとしたと釈明
  • 西山アナの最大のヤバさは、自分の権力性に気付いていないことだとした
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