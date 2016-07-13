参院選2016
『参院選2016』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2016年10月17日
2016年8月3日
2016年7月28日
2016年7月27日
2016年7月25日
2016年7月23日
2016年7月21日
2016年7月19日
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三宅洋平氏が昭恵夫人経由で安倍首相と通話 支持者は賛否両論
三宅氏の支持者は「知名度が上がる」「懐柔された」と賛否両論
J-CASTニュース
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「国民怒りの声」が早くも休眠へ 支持者からは手厳しい意見も
「自分に残された時間を大切に生きようと決めました」とつづっている
J-CASTニュース
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石破茂氏が政治家をぶった斬る池上彰氏に本音「利用してやる気持ち」
疲れているときなど、池上氏の術中にはまらないよう気をつけていると話す
女性自身
2016年7月16日
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藤田ニコルの選挙特番出演に視聴者が苦情「敬語も使えない人は不愉快」
藤田は10日の選挙特番で政治家へのインタビュー取材をしていた
トピックニュース
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池上彰氏が感じた小泉進次郎氏の変化 自民党の立場で発言するように
小泉進次郎氏は選択肢は自民党しかないという態度を取っていたと池上氏
NEWSポストセブン
2016年7月15日
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土田晃之が「バイキング」の変容ぶりを指摘「こんな番組じゃなかった」
弁護士やジャーナリストが討論する中、生島ヒロシは土田が喋ってないと指摘
トピックニュース
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東国原英夫氏、福島瑞穂副党首に断言 「社民党の歴史的意味は終わった」
社民党の吉田忠智党首が落選した結果を例に、野党のパワーが下がったと指摘
トピックニュース
2016年7月14日
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池上彰氏 参院選を総括「自民・公明が憲法改正の争点隠しに成功」
憲法改正の是非が問われていた意識がある有権者は少なかったのでは、と指摘
NEWSポストセブン
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麻生太郎氏の「大臣を辞める」発言の真相 参院選でブチ切れ？
菅義偉氏と麻生氏は折り合いが悪く、参院選で対立が決定的となったそう
日刊ゲンダイDIGITAL