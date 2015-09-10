寝屋川市の中1男女殺害事件

大阪・寝屋川市に住む中学1年の女子生徒と、一緒に行動していた同級生の男子生徒が連れ去られ遺体で発見された事件。

2021年9月23日

2019年5月24日

2018年12月20日

2018年12月19日

2018年11月21日

2018年11月20日

2018年11月14日

2018年11月6日

2018年11月2日

2015年12月30日

2015年9月14日

2015年9月10日