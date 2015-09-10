寝屋川市の中1男女殺害事件
大阪・寝屋川市に住む中学1年の女子生徒と、一緒に行動していた同級生の男子生徒が連れ去られ遺体で発見された事件。
2021年9月23日
2019年5月24日
2018年12月20日
2018年12月19日
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寝屋川で中学1年生の男女を殺害 被告に死刑判決
裁判員裁判で大阪地裁は19日、求刑通り死刑を言い渡した
共同通信
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寝屋川市の中1遺体 判決で2人への殺害を認定、主文後回し
大阪地裁で開かれ、裁判長は主文を後回しにして判決理由の朗読から開始
読売新聞オンライン
2018年11月21日
2018年11月20日
2018年11月14日
2018年11月6日
2018年11月2日
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中1遺体の顔に粘着テープ 被告に対して母「人間ではない」と憤り
大阪地裁で2日、公判が開かれ、被害者の母親が被告への怒りをあらわにした
読売新聞オンライン
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大阪の中学1年男女殺害事件 母親「直前まで健康状態に問題なし」
男の子の母親が「直前まで健康状態に問題はなかった」と証言した
日テレNEWS NNN
2015年12月30日
2015年9月14日
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寝屋川市の中1殺害事件 被害者を乗せた車を事件後に清掃か
男は被害者を乗せたとみられる車内を清掃していた可能性があると分かった
日テレNEWS NNN
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大阪府の中学1年遺体遺棄 軽ワゴン車の後部座席から少女の血液
容疑者の軽ワゴン車の後部座席から、少女の血液が見つかったと分かった
読売新聞オンライン