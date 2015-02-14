黒田博樹の広島復帰
ヤンキースをフリーエージェント（FA）となっていた黒田博樹が8年ぶりに古巣・広島東洋カープに復帰した。
2016年1月20日
2015年5月2日
2015年4月6日
2015年3月30日
2015年3月29日
2015年3月25日
2015年2月27日
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黒田博樹が誇る最大の武器「動くボール」は日本で通用するか
「ミートする能力に関しては日本の打者は世界一」とDeNAの高橋尚成
日刊ゲンダイDIGITAL
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黒田博樹をコーチが心配 サインプレー練習も「動きは複雑に…」
以前よりも動きは複雑になっており、覚えることは多いと畝投手コーチは語る
スポニチアネックス
2015年2月22日
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黒田博樹がキャンプ中のオフに戸惑い「何をしていいか分からない」
メジャーのキャンプでは休みがほとんどなく、何をしようか迷っているという
フルカウント
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張本勲氏、黒田博樹の復帰について「素晴らしい。男じゃのう」と絶賛
日本復帰について「生き様が素晴らしい。男じゃのう」と改めて絶賛した
BASEBALL KING
2015年2月20日
2015年2月19日
2015年2月18日
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黒田博樹の広島カープ復帰にMLBファンも注目 今回の決断を支持する声相次ぐ
年俸について「推定8割ものカット」と大きな見出しで紹介された
Sports Watch
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黒田博樹と同級生のスポーツ選手 松井秀喜氏に内藤大助、室伏広治など
現役のプロ野球選手では岩瀬仁紀、井口資仁がいる
BASEBALL KING
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黒田博樹が自覚する自身の衰え 会見で弱気発言を繰り返したワケ
スライダーのストライク率の低下、MLBの厳しい日程で肉体を激しく消耗
日刊ゲンダイDIGITAL
2015年2月17日
2015年2月16日
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黒田博樹 金銭面に言及した質問に思わず苦笑いも真摯な回答
年俸も選手のステータスとの核心をつく質問に「難しい質問ですね」と話した
フルカウント
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黒田博樹の広島カープ入団会見 広島のテレビがこぞって報道
生放送で伝えたのはテレビ新広島、広島ホームテレビ、RCCテレビの3局だ
東スポWEB