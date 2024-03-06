[3.6 ルヴァン杯1回戦 沼津 3-2 仙台 愛鷹]2024シーズンのルヴァンカップが6日に開幕し、1回戦を行った。アスルクラロ沼津(J3)とベガルタ仙台(J2)の対戦は、沼津が3-2で勝利した。今シーズンからJリーグ全60クラブが参加する大会形式に変更され、沼津は初のルヴァン杯挑戦、仙台は3シーズンぶりの同大会参加となった。前半11分、仙台はMF名願斗哉(←川崎F)からパスを受けたMF西丸道人(←神村学園高)が右サイドからクロス。FW菅