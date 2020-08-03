『有吉反省会』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
発熱などの症状が増え、血液検査を受けたところ白血病だと診断されたという
日刊スポーツ
1位になったのは、「クイズ！あなたは小学5年生より賢いの？」
女性自身
最終回では、餓鬼レンジャーが「メンバーが好き勝手しすぎ」だとして反省
オリコンニュース
有吉は別の番組で、「嘘ばっかりだからな」と噂を否定
ナリナリドットコム
有吉弘行は最終回のゲストに渡部建を呼ぼうと提案している、と日テレ局員
制作会社関係者は、終了の最大の原因は「出演者のギャラ」だとみているそう
Smart FLASH
制作コストが高いとの一部報道もあるが、コスパは良いと日テレ関係者
デイリー新潮
視聴率は手堅い数字をマークしていたが、豪華出演者の出演コストがかさんだ
鏡を駆使して自撮りしている画像に「加工激しくないですか？」とチクリ
スポニチアネックス
MCを務める番組の収録に、現役アイドルが二日酔いで現れていたと判明
有吉が「みんなを元気にしてあげたい？」と聞くと、アイドルはまさかの否定
イベントやTV出演、グッズ販売などを全て合わせ、2513万9962円だったそう
バラエティー番組で登坂が結果を出せずに困っているとマネジャーがバッサリ
妻からお小遣いがもらえず「今Uber Eatsのバイトやってんすよ」と告白
E-TALENTBANK
すると、「ならないです。僕はこの世の中で占いが一番嫌いです」と断言
「東京に出てきて32年、本当は無理して広島弁を使っていた」ことを反省