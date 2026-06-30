安川電機が後場一段高となった。日本経済新聞電子版が「経済産業省は３０日、人工知能（ＡＩ）を搭載して自律的に動くロボットを２０４０年までに１０００万台導入する目標を打ち出した」と報じた。ＡＩロボットの普及加速に伴う中期的な事業成長への期待感が高まり、買いが入ったようだ。記事によると、３月にとりまとめたＡＩロボティクス戦略を改定する。ファナックやハーモニック・ドライブ・システムズなども堅調に推