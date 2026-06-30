スクートは、大阪/関西発を対象とした「#GottaScootTuesdays」セールを、6月30日から7月1日まで開催する。設定路線と片道最低運賃は以下の通り。燃油サーチャージなし、諸税込み。搭乗期間は7月8日から9月30日まで。座席数には限りがある。・大阪/関西発シンガポール（18,400円／42,000円）、クアラルンプール・マラッカ・コタバル（24,000円／48,000円）、クルタジャティ・パダン（24,000円）、ジャカルタ（24,500円）、ペナン・