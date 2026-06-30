開催：2026.6.30 会場：Ｔモバイル・パーク 結果：[マリナーズ] 6 - 2 [エンゼルス] MLBの試合が30日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとエンゼルスが対戦した。 マリナーズの先発投手はジョージ・カービー、対するエンゼルスの先発投手はライアン・ジョンソンで試合は開始した。 1回表、2番 デンセル・グスマン 2球目を打ってファーストへのタイムリー