ブラジル戦の結果を受け、ヒューストンで観戦していた日本人サポーターは。日本人サポーター3人組：くやしー！くやしー！くやしー！日本人サポーター：日本の力は圧倒的に強くなっていますので、また4年後、必ず勝つと！優勝！一方、勝利を手にしたブラジルサポーターは。ブラジルサポーター：とても嬉しい。これほど手強い相手と対戦できたことは、本当に光栄だ。また次の大会で！