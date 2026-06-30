２８日にテレビ東京系で放送された「テレ東音楽祭２０２６夏」では、放送事故？と思わせるアクシデントが続々と発生し、ネットで話題となった。長時間の放送で、収録と生放送を織り交ぜた構成となっており、特にライブの場面では、生放送ならでは？のアクシデントが続出。小室哲哉メドレーでは、ＴＲＦが「ＥＺＤＯＤＡＮＣＥ」を歌っている際に、ボーカルのＹＵ−ＫＩが突然、歌詞が飛んだように歌唱をやめてしまい、イ