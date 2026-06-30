国籍も文化も価値観も異なるふたりの「発見」「外国人の夫との暮らし」をユーモラスに描き、大ヒットしたコミックエッセイ『ダーリンは外国人』（小栗左多里著／オーバーラップ）が、オールカラー＆デジタル作画のリマスター版として2026年6月15日に復刻した。国籍も文化も価値観も異なるふたりの結婚生活における「発見」を、笑いとユーモアで描いた本作。けれども、その魅力は異文化ギャップだけではない。長く一緒に暮らす夫婦