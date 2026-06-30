女優の大路恵美が29日、自身のインスタグラムを更新し、1993年と97年に放送されたフジテレビ系ドラマ「ひとつ屋根の下」のきょうだい3ショットを公開した。 【写真】胸熱すぎる柏木家3きょうだいの「シシシ」 「テレ東音楽祭②」と題して掲載したのは大路、酒井法子、いしだ壱成の3ショット。ドラマでは柏木家の長女・小雪を酒井、三男・和也をいしだ、次女・小梅を大路がそれぞれ演じていた。 大路は28日に放送さ