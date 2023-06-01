ウィンブルドン 大会期間：2026年6月29日～2026年7月12日 開催地：イギリス ロンドン コート：芝 結果：[タマラ コーパッチ] 0 - 2 [ココ ガウフ] 試合の詳細データはこちら≫ ウィンブルドン第1日がイギリス ロンドンで行われ、女子シングルス1回戦で、タマラ コーパッチと第7シードのココ ガウフが対戦した。 第1セットはココ ガウフが6-2で先取。第2セットもココ ガウフが6-1で制