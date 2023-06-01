「北中米Ｗ杯・１回戦、日本代表−ブラジル代表」（２９日、ヒューストン）日本は史上最多５度の優勝を誇るブラジルと対戦。前半２９分、ＭＦ佐野のゴールで先制に成功した。前半はブラジルが主導権を握った。ボール保持からジワジワと日本ゴールに迫るが、ＧＫ鈴木を中心をした守備で持ちこたえる。前半１２分にはＭＦ佐野が警告を貰う場面もあった。しかし、前半１７分に相手陣内で伊東倒されてがＦＫを獲得。鎌田のＦＫ