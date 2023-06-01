◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦日本―ブラジル（2026年6月29日ヒューストン）FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦で、日本代表（FIFAランク17位）はブラジル（同5位）と対戦。試合に先立ち行われた両国の国歌斉唱で、日本の森保一監督（57）が涙する場面があった。ブラジルの国歌に続いて、日本国歌「君が代」の斉唱が始まった。森保監督の目には光るものがあった。森保監督は初戦のオランダ戦から