ドル円理論価格1ドル＝160.81円（前日比-0.54円） 割高ゾーン：161.06より上 現値：161.73 割安ゾーン：160.55より下 過去5営業日の理論価格 2026/06/26161.35 2026/06/25161.05 2026/06/24161.46 2026/06/23161.34 2026/06/22160.95 （注）ドル円理論価格とは？ Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動