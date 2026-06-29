■FIFAワールドカップ2026決勝トーナメント1回戦南アフリカ 0−1 カナダ（日本時間29日、ロサンゼルススタジアム）【W杯日程＆結果】“4年に1度のサッカーの祭典”開幕へ！39日間全104試合の熱戦開催国のカナダ代表（FIFAランク30位）が南アフリカ代表（同60位）を1−0で下し、2回戦進出を決めた。前半をスコアレスで折り返した試合は、後半アディショナルタイム、カナダのステファン・エウスタキオ（29）のゴールで先制、その