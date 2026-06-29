■FIFAワールドカップ2026 決勝トーナメント1回戦 南アフリカ 0−1 カナダ（日本時間29日、ロサンゼルススタジアム）

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開催国のカナダ代表（FIFAランク30位）が南アフリカ代表（同60位）を1−0で下し、2回戦進出を決めた。前半をスコアレスで折り返した試合は、後半アディショナルタイム、カナダのステファン・エウスタキオ（29）のゴールで先制、そのままカナダが逃げ切り決勝トーナメント2回戦に進んだ。

グループステージを勝ち抜いた32チームによる決勝トーナメント（T）1回戦が始まった。グループA2位通過の南アフリカとグループB2位通過で開催国・カナダの一戦。

初めて決勝Tに進んだ両チームの戦いは前半9分、カナダが左サイドからえぐってゴール前にクロスを入れる。しかし、相手DFの足に当たってクリアされる。35分にはカナダが敵陣でパスを奪い、ゴール前に攻め込みシュートまで行くがGKにキャッチされる。44分にもカナダが、コーナーキックから枠を捉えたシュートを立て続けに放ったが、南アフリカの体を張ったディフェンスにゴールをこじ開けることはできず、0−0のスコアレスで折り返した。

後半20分には、カナダが自陣からのカウンター。縦へのスルーパスに飛び出したタニ・オルワシェイ（26）が左足でシュートを放つが、GKにセーブされる。ルーズボールにジョナサン・デイビッド（26）が詰める前に、DFにクリアされゴールならず。

30分にカナダはアルフォンソ・デイビス（25）を投入。32分には右サイドのデイビスからのアーリークロスからプロミス・デイビッド（24）が狙いすましたミドルシュートを放つが、わずかに左に外れる。その2分後にも南アフリカゴールに迫るがGKに阻まれる。

迎えたアディショナルタイム、カナダは右サイドからのクロスをDFにクリアされたボールをエウスタキオが右足一閃。ボールはゴールネットに突き刺さりカナダが1点を先制、そのまま逃げ切り勝利を飾った。