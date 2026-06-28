人気ネコブランドがついにあの球団とコラボ！? 神戸の通販会社「フェリシモ」。2010年から社内のネコ好きが集まり、ネコ好きのためのブランド「猫部」を展開しています。 だらんとくつろぐネコの姿がかわいい傘タグや、ネコの毛を入れてずっと一緒にいられるペンダント、累計490万枚以上売り上げる絆創膏ならぬ「にゃんそうこう」といったヒット商品など、2000アイテム以上を販売。人気カテゴリーとなっています。 そんな