広島市は2027年1月に持ち株会社を設置し、「エールエールヒロシマ」と「紙屋町シャレオ」の運営会社を経営統合する方針を示しました。広島市が経営統合を目指しているのは、市の第三セクター「広島駅南口開発」と「広島地下街開発」です。広島市南区の「エールエールヒロシマ」と中区の「紙屋町シャレオ」をそれぞれ運営していて、経営統合することでテナントの誘致など施設の賑い創出に力を入