三崎優太氏が批判「嫁のプライバシーを晒すのはやめて」「カルトでしかない」溝口勇児氏“右腕”がてんちむとの関係を詳細報告
格闘技イベント『BreakingDown』COOの起業家・溝口勇児氏と、実業家の元“青汁王子”こと三崎優太氏が、SNSで公開バトルを行っている。さらに、溝口氏の“右腕”が、溝口氏の元カノで現在は三崎氏と結婚しているタレントのてんちむについて、プライバシーに関する投稿を行い、三崎氏は批判している。
【動画】溝口氏の音声を公開した三崎優太氏 Xでもやり取りも
YouTube番組『REAL VALUE』で共演など親交の深かった溝口氏と三崎氏は、高市早苗首相の名前を冠した仮想通貨「SANAE TOKEN」の対応を巡って対立。三崎氏は溝口氏に内容証明を送付したことを明かしたが、溝口氏の側近である西川将史COOも参戦し、バトルは広がっていった。
その流れで、西川COOは24日にXで「僕は溝口とてんちむさんの関係を長く見てきましたが」と前置きし、当時の交際関係について詳細に報告。プライバシーな部分にもかなり踏み込んでおり、三崎氏は「あなたは男女の営について、ボスから都度報告を受けてるんですか？もう結婚もしてるので、嫁のプライバシーを晒すのはやめてください。気持ち悪いです」と批判した。
妻のてんちむも「色々言いたいことあるけど、まず何より私結婚して相手もいるのに、片側からしか話を聞かず勝手な解釈込みでプライバシーをベラベラXに書くの、シンプルに気持ち悪い」と嫌悪感を示した。
一夜明けた25日、三崎氏は「冷静に考えても、結婚した相手のプライバシーを会社ぐるみで平気で晒すって異常だよね。本当に残念。男女の営みについても、わざわざナンバー2に報告してるのも気持ち悪い。カルトでしかない」と改めて怒りを表明した。
西川COOの投稿には「溝口とてんちむ、2人のプライベートを本人以外の他人がそこまで言うのはルール違反やろが！」「この文章がものすごく気持ち悪く違和感のあることだと思わずにツイートしてるあたり、かなりズレていると思います」「第三者が言うのマジでキッショいですよ」などのコメントも寄せられている。
【動画】溝口氏の音声を公開した三崎優太氏 Xでもやり取りも
YouTube番組『REAL VALUE』で共演など親交の深かった溝口氏と三崎氏は、高市早苗首相の名前を冠した仮想通貨「SANAE TOKEN」の対応を巡って対立。三崎氏は溝口氏に内容証明を送付したことを明かしたが、溝口氏の側近である西川将史COOも参戦し、バトルは広がっていった。
妻のてんちむも「色々言いたいことあるけど、まず何より私結婚して相手もいるのに、片側からしか話を聞かず勝手な解釈込みでプライバシーをベラベラXに書くの、シンプルに気持ち悪い」と嫌悪感を示した。
一夜明けた25日、三崎氏は「冷静に考えても、結婚した相手のプライバシーを会社ぐるみで平気で晒すって異常だよね。本当に残念。男女の営みについても、わざわざナンバー2に報告してるのも気持ち悪い。カルトでしかない」と改めて怒りを表明した。
西川COOの投稿には「溝口とてんちむ、2人のプライベートを本人以外の他人がそこまで言うのはルール違反やろが！」「この文章がものすごく気持ち悪く違和感のあることだと思わずにツイートしてるあたり、かなりズレていると思います」「第三者が言うのマジでキッショいですよ」などのコメントも寄せられている。