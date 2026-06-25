駅周辺一帯に商業施設がひしめく繁華街であり、オフィスビル群が林立する首都圏屈指のビジネスエリアでもある横浜駅。「SUUMO住みたい街ランキング 首都圏版」では、2018年版〜2026年版の9年連続で「住みたい街」1位に輝いている。「横浜駅西口大改造構想」などの大規模再開発も進められ、今後も発展が期待できる。今回はそんな横浜駅まで電車で30分以内にある駅の、中古マンションの価格相場をランキング。駅から徒歩15分以内にあ