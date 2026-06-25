駅周辺一帯に商業施設がひしめく繁華街であり、オフィスビル群が林立する首都圏屈指のビジネスエリアでもある横浜駅。「SUUMO住みたい街ランキング 首都圏版」では、2018年版〜2026年版の9年連続で「住みたい街」1位に輝いている。「横浜駅西口大改造構想」などの大規模再開発も進められ、今後も発展が期待できる。今回はそんな横浜駅まで電車で30分以内にある駅の、中古マンションの価格相場をランキング。駅から徒歩15分以内にある「一人暮らし向け」と「二人暮らし・ファミリー向け」、それぞれの価格相場が安い駅を見ていこう。

横浜駅まで電車で30分以内にある中古マンションの価格相場が安い駅TOP15

【一人暮らし向け】

順位／駅名／価格相場（主な路線名／駅所在地／横浜駅までの所要時間／乗り換え回数）

1位 吉野町 2680万円（横浜市営地下鉄ブルーライン／神奈川県横浜市南区／11分／0回）

2位 阪東橋 3098万円（横浜市営地下鉄ブルーライン／神奈川県横浜市南区／9分／0回）

3位 黄金町 3198万円（京浜急行本線／神奈川県横浜市南区／6分／0回）

4位 藤沢 3498万円（JR東海道本線／神奈川県藤沢市／19分／0回）

5位 平沼橋 3780万円（相鉄本線／神奈川県横浜市西区／1分／0回）

6位 伊勢佐木長者町 3800万円（横浜市営地下鉄ブルーライン／神奈川県横浜市中区／7分／0回）

7位 関内 3980万円（横浜市営地下鉄ブルーライン／神奈川県横浜市中区／5分／0回）

8位 日ノ出町 3989万円（京浜急行本線／神奈川県横浜市中区／4分／0回）

9位 石川町 4000万円（JR京浜東北・根岸線／神奈川県横浜市中区／7分／0回）

10位 高島町 4180万円（横浜市営地下鉄ブルーライン／神奈川県横浜市西区／1分／0回）

11位 戸部 4185万円（京浜急行本線／神奈川県横浜市西区／2分／0回）

12位 川崎 4280万円（JR東海道本線／神奈川県川崎市幸区／7分／0回）

13位 桜木町 4580万円（横浜市営地下鉄ブルーライン／神奈川県横浜市中区／3分／0回）

14位 蒲田 4790万円（JR京浜東北・根岸線／東京都太田区／15分／1回）

15位 京急蒲田 4935万円（京浜急行本線／東京都太田区／13分／0回）

※16位以降は記事末に掲載

【二人暮らし・ファミリー向け】

順位／駅名／価格相場（主な路線名／駅所在地／横浜駅までの所要時間／乗り換え回数）

1位 京急田浦 1990万円（京浜急行本線／神奈川県横須賀市／25分／1回）

2位 六浦 2297万円（京浜急行逗子線／神奈川県横浜市金沢区／21分／1回）

3位 桜ヶ丘 2580万円（小田急江ノ島線／神奈川県大和市／29分／2回）

4位 かしわ台 2590万円（相鉄本線／神奈川県海老名市／30分／2回）

5位 さがみ野 2600万円（相鉄本線／神奈川県海老名市／28分／2回）

6位 相模大塚 2780万円（相鉄本線／神奈川県大和市／26分／2回）

6位 善行 2780万円（小田急江ノ島線／神奈川県藤沢市／30分／1回）

6位 鶴間 2780万円（小田急江ノ島線／神奈川県大和市／27分／2回）

6位 藤沢本町 2780万円（小田急江ノ島線／神奈川県藤沢市／28分／1回）

10位 下永谷 2880万円（横浜市営地下鉄ブルーライン／神奈川県横浜市港南区／17分／1回）

11位 追浜 2980万円（京浜急行本線／神奈川県横須賀市／20分／0回）

11位 鶴ケ峰 2980万円（相鉄本線／神奈川県横浜市旭区／11分／0回）

13位 上永谷 3030万円（横浜市営地下鉄ブルーライン／神奈川県横浜市港南区／18分／1回）

14位 南林間 3180万円（小田急江ノ島線／神奈川県大和市／28分／1回）

15位 希望ケ丘 3198万円（相鉄本線／神奈川県横浜市旭区／18分／0回）

※16位以降は記事末に掲載

「一人暮らし向け」を探すなら、横浜駅の15分以内が実は狙い目

吉野町駅（画像／PIXTA）

「一人暮らし向け（専有面積20平米以上〜50平米未満）」中古マンションの価格相場が最も安かったのは、横浜市営地下鉄ブルーライン・吉野町駅。神奈川県横浜市南区に位置し、価格相場は2680万円だった。横浜駅はここから6駅目、約11分で行くことができる。吉野町駅には、国道16号と県道21号・鎌倉街道の交差点に面した4つの出入口が設けられている。周囲は住宅街で、駅の徒歩10分以内に複数のコンビニやスーパー、ドラッグストアが点在。ラーメン店や丼店、食堂など日常遣いできる飲食店もあり、自炊が面倒な仕事帰りに食事しやすい点も便利だろう。そんな吉野町駅から、東へ10分ほど歩くと2位の阪東橋駅に到着する。

価格相場3098万円で2位となった阪東橋駅も1位の吉野町駅と同じ横浜市営地下鉄ブルーラインで、吉野町駅よりも1駅ぶん横浜方面に近い立地。両駅は直線距離で650ｍほどしか離れておらず、駅所在地が横浜市南区というのも1位と同じだ。ちなみに吉野町駅〜横浜駅間には、2位・阪東橋駅〜6位・伊勢佐木長者町駅〜7位・関内駅〜13位・桜木町駅〜10位・高島町駅の順にランキングトップ15入りした駅が並んでいる。

大通り公園（画像／PIXTA）

2位の阪東橋駅の地上出入口から表に出ると街路樹が林立する「大通り公園」が広がっており、交通量が多い国道・県道沿いの吉野町駅よりも落ち着いた印象を受けるかもしれない。この「大通り公園」は阪東橋駅付近から6位・伊勢佐木長者町駅、そして7位・関内駅付近まで約1.2kmにわたって帯状に続く街路型公園で、地域住民の生活道路や憩いの場として親しまれてきた。かつての運河を埋め立てて整備した公園では現在、リニューアル計画が進行中。全8区画あるうち関内駅側3区画はデッキテラスや飲食店を整備して2027年春に新規開園予定、公園全体のリニューアル完了は2028年に予定されている。

現在の阪東橋駅周辺の様子を見てみると、住宅の合間にコンビニや飲食店が点在するほか、東へ2〜3分も歩くと「横浜橋通商店街」があるのも魅力の一つ。350ｍほどのアーケード街に精肉、鮮魚や青果、手づくり惣菜といった食品系を中心に多彩な店舗がひしめき、地域の人に愛用されている。さほど離れていない吉野町駅と比べて阪東橋駅の価格相場が400万円ほどアップするのは、こうした買い物環境のよさと、1駅ぶんとはいえ横浜方面寄りの立地も影響しているかもしれない。

黄金町駅（画像／PIXTA）

3位には京浜急行本線・黄金町駅が、価格相場3198万円でランクイン。横浜駅までは3駅・約6分という好立地だ。路線こそ異なるが、実は2位の阪東橋駅から北に歩いて5分ほど、1位の吉野町駅からも歩いて12分ほどという至近距離で、3駅とも同じ横浜市南区内にある。黄金町駅は阪東橋駅や吉野町駅とは大岡川をはさんだ対岸側に位置するものの、住宅街なのは共通している。住宅街として一風変わっているのは、黄金町駅から8位にランクインした日ノ出町駅にかけて大岡川沿いに続く京浜急行本線の高架下スペース。アートギャラリーや美術書を中心とした古書店、マルシェが開かれる広場など、さまざまな施設に活用されている。大岡川でSUPツアーを開催する施設もあるので、引越しを機に新たな趣味として始めても楽しそうだ。

ここまでピックアップした駅からもわかるように、ランキング上位に並んだのは横浜駅まで15分以内で行けるエリア内の駅がほとんど。「もう少し横浜駅から離れたら、30分以内にもっと価格相場が安い駅もあるのでは？」とも思える。しかし、一人暮らし向けマンションは横浜駅のような都市部主要駅に近いエリアのニーズが高く、そこから離れると物件数自体が少ない傾向がある。そのため「SUUMO掲載物件が20件以上」とした調査条件を満たさず、ランク外となったと考えられる。また、横浜駅から遠ざかっても今度は東京都内に近づくエリアもあり、その場合は横浜駅より価格相場が上昇することも。例えば今回調査で横浜駅は16位・価格相場4998万円だったが、17位は東京都品川区の西小山駅で5280万円という横浜駅を上回る価格相場だった。つまり、「横浜駅まで30分以内でリーズナブルな一人暮らし向けマンション」を探したいなら、今回のランキングトップ15に絞り込まれることになる。

「二人暮らし・ファミリー向け」は横浜駅25分以内で価格相場が6790万円も安い!?

「二人暮らし・ファミリー向け（専有面積50平米以上〜80平米未満）」の1位は、京浜急行本線・京急田浦駅で価格相場は1990万円。神奈川県横須賀市に位置し、1駅先の追浜駅から京浜急行本線の特急に乗り換えると横浜駅まで計約25分で行ける。ちなみに横浜駅の価格相場は8780万円だったので、25分ほど電車で離れる間に価格相場が4分の1以下になるわけだ。

1位・京急田浦駅を出ると目の前に国道16号が通っており、向かい側に警察署が立っている点は住民としては安心感があるだろう。警察署の隣接地は市立小学校で、そこから北東へ5分ほど歩くと市立保育園、さらに5分ほど歩くと市立中学校も。小学校と中学校の間の駅周辺エリアに集中して、スーパーやコンビニ、飲食店、行政センターや郵便局などがあり、日常の用事はコンパクトな範囲で済ませられそうだ。駅からもう少し離れると公園が点在する住宅街となり、商店は見当たらない。1駅隣の特急停車駅、追浜駅の駅前にはスーパーやクリーニング店、100円ショップや各種クリニックが入ったショッピングセンターがあるので、そちらに足を延ばしてもいいだろう。

六浦駅（画像／PIXTA）

2位は神奈川県横浜市金沢区に位置する京浜急行逗子線・六浦駅で、価格相場は2297万円だった。京浜急行逗子線は金沢八景駅で京浜急行本線から分岐し、三浦半島の中央を横断するように延びる全4駅の短い路線。六浦駅より1駅東京湾方面に進んだ金沢八景駅から京浜急行本線に乗り換えると、横浜駅まで計約21分で到着する。逆方面に2駅進むと、相模湾に面した波穏やかな逗子海岸の玄関口である逗子・葉山駅へ。六浦駅は東京湾と相模湾、2つの海エリアにアクセスしやすい環境なのだ。とはいえ駅周辺はビーチリゾートというわけではなく落ち着いた住宅街。駅前から北へ向かって県道205号・金沢逗子線を5分ほど歩くと、スーパーやドラッグストアが利用できる。さらに進んで県道23号沿いに出ると回転すし店やファミレスなど、ファミリーで利用しやすい飲食店もある。

1位と2位は横浜駅の南側、三浦半島にある駅だったが、3位には横浜駅の西側に位置する小田急江ノ島線・桜ヶ丘駅が価格相場2580万円でランクイン。神奈川県大和市にある駅から横浜駅に向かうには、まず1駅隣の大和駅で相鉄本線に乗り換え、特急と通勤急行を乗り継ぐと計約29分でたどり着く。

桜ヶ丘駅西口（画像／PIXTA）

3位・桜ヶ丘駅は駅名どおり、桜の名所として知られ、駅周辺に美しい桜並木が広がっている。その中でも駅から西側に15分ほど歩を進めた引地川沿いには、約1.3kmにわたって「千本桜」と呼ばれる桜のトンネルが続き、外せない見どころだ。駅の周辺地域一帯には農地もあり、駅東側の境川沿いには緑地が保全されるなど自然を感じられる環境。一方で国道467号や県道45号など主要道路沿いを中心に、駅徒歩15分以内にスーパーやホームセンター、家族で利用しやすい飲食店もあり、暮らしやすさと自然環境のよさが両立した住宅街といえる。温水プールもある「引地台公園」や、大型遊具が人気の「F・マリノス 成城石井パーク（大和ゆとりの森）」など、子どもがのびのび遊べる施設が近くにある点も魅力だ。

ここまで見てきたトップ3の価格相場は1990万円〜2580万円で、「一人暮らし向け」1位（吉野町駅、価格相場2680万円）よりも安いという結果に。「二人暮らし・ファミリー向け」の上位は「一人暮らし向け」のランキングとは打って変わって、横浜駅まで15分以上かかる駅がほとんどなのがその理由だろう。ファミリー向けマンションでは「広さ」と「価格」が重視される傾向があり、都市部主要駅である横浜駅から離れた立地にも物件数が豊富にそろっていることからランキングの顔ぶれが異なったと考えられる。

横浜駅から離れているといっても「二人暮らし・ファミリー向け」ランキング上位の駅も電車で30分以内であり、十分に通勤圏内だ。一人暮らしを考えている人も、「近さ」にばかりこだわりすぎず、そして「広い＝高いだろう」と物件専有面積の条件を小さく絞り込むのをやめてみると、「広くて安く、横浜の通勤圏内」にあるお気に入りの物件と出合えるかもしれない。

●横浜駅まで電車で30分以内の価格相場が安い駅

【一人暮らし向け 16位〜35位】



【二人暮らし・ファミリー向け 16位〜35位】



●調査概要

【調査対象駅】SUUMOに掲載されている横浜駅まで電車で30分以内の駅（掲載物件が20件以上ある駅に限る）

【調査対象物件】

駅徒歩15分以内、物件価格相場3億円以下、築年数40年未満、敷地権利は所有権のみ

一人暮らし向け：専有面積20平米以上50平米未満

二人暮らし・ファミリー向け：専有面積50平米以上80平米未満

【データ抽出期間】2025/10〜2026/3

【物件相場の算出方法】上記期間でSUUMOに掲載された中古マンション価格から中央値を算出

【所要時間の算出方法】株式会社駅探の「駅探」サービスを使用し、朝7時30分〜9時の検索結果から算出（2026年3月23日時点）。所要時間は該当時間帯で一番早いものを表示（乗換時間を含む）

※記載の分数は、駅内および、駅間の徒歩移動分数を含む

※駅名および沿線名は、SUUMO物件検索サイトで使用する名称を記載している

※ダイヤ改正等により、結果が変動する場合がある

※乗換回数が2回までの駅を掲載

(大西智与)