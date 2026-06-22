贈り物にも自分へのごほうびにもぴったりなお菓子を紹介。ESSEonline編集部フード担当・とねまるが、実際に食べておいしいと感じたスイーツをリアルにレポートします。今回は、宇治抹茶をふんだんに使用した「ロールケーキ」。金箔と生チョコで仕上げた華やかな見た目と濃厚な味わいに注目です！※ この記事はPRではありません。編集部及び編集部員が「これは食べたい！」と思ったお菓子を勝手に見つけ、許諾を取って紹介していま