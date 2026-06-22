22日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数719、値下がり銘柄数658と、値上がりが優勢だった。 個別では菊池製作所、テクノフレックス、サツドラホールディングス、シリコンスタジオ、ワシントンホテルなど11銘柄がストップ高。アピリッツ、アイサンテクノロジー、ＡＩメカテック、竹田ｉＰホールディングスは一時ストップ高と値を飛ばした。山王、クラウディアホールディングス、Ｃ