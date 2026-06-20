ジャルカードとJALペイメント・ポートは、「JAL Pay・JALカードチャージプログラム」を6月10日から2027年3月31日まで実施している。JALカードからJAL Payへ4万円以上チャージし、Apple PayまたはGoogle Payに設定したJAL Payでの店頭タッチ決済またはApple Pay経由のオンライン決済を月1回以上利用すると、毎月Life Statusポイント（LSP）を1ポイント付与する。特典の上限は月1ポイント。エントリー不要。登録型リボ「楽Pay」に登