前回登板では5回に崩れる…中盤以降に課題

【MLB】ドジャース ー オリオールズ（日本時間20日・ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希は19日（日本時間20日）、本拠地オリオールズ戦に先発登板。6回に2本塁打を浴びて同点に追いつかれ、ここで降板となった。5回2/3を投げて4安打1四球6奪三振3失点の内容で、4勝目はお預けとなった。

初回は先頭ウォードに右中間への当たりを許すが、中堅手パヘスが二塁への好送球でアウトに。3番アロンソをスプリットで空振り三振に仕留めて3者凡退に抑えた。

2回には先頭バサロを100.3マイルの外角フォーシームで空振り三振、タベラスをスライダーで空振り三振とした。5回までは初回先頭の安打と四球1つだけの快投を披露した。

しかし3点リードで迎えた6回、先頭ホリデイに左前打を許すと、2死からヘンダーソンに2ランを被弾。さらにアロンソに同点ソロを許し、佐々木はマウンドで呆然。ここで降板となった。試合を作った右腕にファンは拍手を送ったが、佐々木は俯いてマウンドを後にした。

この日の最速は100.6マイル（約161.9キロ）だった。

前回12日（同13日）の敵地ホワイトソックス戦では5回に崩れ、4回1/3を投げて7失点だった。（Full-Count編集部）