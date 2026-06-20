幼い二人の子を連れたお母さん。電車の中で、わが子が泣き出して収まらない。【まさかの展開】「電車にのらなきゃ」とホームへ向かおうとしたら、40代ぐらいの女性がこちらをめがけて駆け寄って来る時折見かけるこんな光景。座っていた女性がとった行動とは。Jタウンネット読者・Kさんの体験談。＜Kさんからのおたより＞今年25歳と23歳になる息子たちが、まだ2歳と0歳だった頃。二人を連れて私1人でJRに乗り、年末の帰省をしたその