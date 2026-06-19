「使用のため」という申請理由がNGの理由は？【漫画】本作を読むブログやSNSで個性豊かな人々と働く日常を描いた漫画を連載するぷく子(@pukukoOL)さん。過去のさまざまな職歴をつづるお仕事漫画は、｢こんなことってある!?｣とツッコミたくなるエピソードばかりだ。今回は初めての就職先での理腹尽な出来事を描いた『有給休暇の申請理由』を紹介するとともに、制作の裏側について話を聞いた。■有給申請を突き返す上司旅行に行くため