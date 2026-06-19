上司｢申請理由が私用のためはダメ｣→主人公｢え？なんで？｣有給休暇の申請書を突き返す上司の独自ルールとは？【作者に聞く】
【漫画】本作を読む
ブログやSNSで個性豊かな人々と働く日常を描いた漫画を連載するぷく子(@pukukoOL)さん。過去のさまざまな職歴をつづるお仕事漫画は、｢こんなことってある!?｣とツッコミたくなるエピソードばかりだ。今回は初めての就職先での理腹尽な出来事を描いた『有給休暇の申請理由』を紹介するとともに、制作の裏側について話を聞いた。
新入社員だったぷく子さんは、有給休暇を取得するため事前に上司へ相談したうえで申請書を提出した。しかし、申請書を見た上司は開口一番に｢なにこれ｣と絶句して突き返してくる。漏れやミスがあったのかと焦る彼女だったが、上司が指摘したのは｢私用のため｣という一般的な申請理由だった。
上司は｢申請理由が『私用のため』はダメだから｣と言い放つ。｢私事都合のため｣など一般的に使われている言葉がなぜダメなのか。ぷく子さんはこのあと、｢え!?なんで!?｣と耳を疑うような会社独自の驚きのルールを聞かされることとなる。
有給休暇の取得は法律で定められた労働者の権利であり、｢私用｣が理由でも問題なく取得できるはずだ。会社側が理由を尋ねてよいのは、事業の正常な運営を妨げると判断した場合に時季変更権(労働者が指定した日から別の日に変更できる権利)を行使するか判断するときのみとされている。しかし納得がいかないながらも、彼女は有給休暇を取得するために申請理由を書き直すのだった。
■よみがえる理不尽な記憶
意地悪な先輩やパワハラ上司が登場する本作について、ぷく子さんは｢嘘みたいなんですが、実話です。少し前のエピソードになりますので、今現在よりもおかしなルールやハラスメントが多かったです｣と語る。
当時の出来事については、｢新入社員で毎日の仕事をこなすことにいっぱいいっぱいだったので、ネタを書き留める余裕はありませんでした。思い出しながら描き進めていくうちにそのころの記憶がよみがえり、さまざまなエピソードを漫画にすることができました｣と明かす。本作のほかにも、無茶苦茶な性格でありえない言動を繰り返す実在の人物を描いた｢迷惑系OL・マッサン｣シリーズなどもギャグ漫画のようで笑えるためおすすめだ。
画像提供：ぷく子(@pukukoOL)
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