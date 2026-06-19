清春が6月14日、東京・Zepp Shinjukuで＜TOUR 天使ノ詩2026「余る程に楽園」＞前編のファイナルを飾った。メジャーデビュー記念日の2月9日を皮切りに13会場18公演におよんだ本ツアーもまた、各地で名場面の数々を生んできたという。当然、この千秋楽で目にする光景も至福のものになることが予想されたが、そんな期待を遥かに超える凄みを清春は我々に見せつけたのだった。本公演のレポートをお届けする前に、今後の清春の動きを整