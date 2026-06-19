6月19日午後8時17分ごろ、紀伊水道を震源とする地震がありました。震源の深さは約４０ｋｍ、地震の規模（マグニチュード）は３．０と推定されます。この地震により、阿南市で震度1の揺れを観測しています。この地震による津波の心配はありません。