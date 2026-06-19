SWEET STEADYが、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に初登場した。第678回の今回披露するのは、配信リリースから4カ月現在でTikTok総再生回数が5億回を突破中の楽曲「SWEET STEP」だ。思わず口ずさみたくなるような魅力に溢れた本楽曲を、「THE FIRST TAKE」だけの特別なパートを加えたスペシャルパフォーマンスにて一発撮り披露。◆◆◆◾️SWEET STEADY・塩川莉世 コメントKAWAII LAB.の先輩方