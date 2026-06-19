SKY-HIが、2026年6月18日に日本武道館2デイズ＜SKY-HI TOUR 2026 -Success Is The Best Revenge-＞の2日目公演を開催した。SKY-HIがソロアーティストとして日本武道館公演を行うのは約9年ぶりで、2026年5月から開始した全国6都市7公演を巡る＜SKY-HI TOUR 2026 -Success is-＞のツアーファイナルを締めくくった。2日間にわたる日本武道館公演では、両日新曲を披露したほか、初日公演にはNovel Coreがゲスト出演し「⼤丈夫 fe