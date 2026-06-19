エンゼルスのマイク・トラウト外野手（３４）が６年連続の故障者リスト（ＩＬ）入りとなった。１８日（日本時間１９日）、球団はトラウトが１０日間のＩＬ入りとなったと発表した。前日の敵地ダイヤモンドバックス戦で一塁に走塁した際、右ハムストリングを痛め途中交代。検査の結果、肉離れと診断された。米メディア「クラッチポインツ」は「エンゼルスがまたもや悲惨なシーズンに向かっている中、トラウトのハイレベルな活