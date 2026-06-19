◆横浜｜オーシャンビューのテラス席でおしゃれランチ。休日のデートや記念日におすすめのレストラン3選画像：レストラン&バー「Larboard」／インターコンチネンタル横浜Pier8都会にいながら開放的な気分に浸れるテラス席。横浜なら、海に面したテラス席も。そこで、オーシャンビューのテラス席が選べるランチプランを厳選。海外リゾートのような雰囲気漂うおしゃれなお店ばかりだから、プチ贅沢な週末のデートや2人の記念日な