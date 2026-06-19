2026年ワールドカップでは、国際サッカー連盟（FIFA）がスタジアム内の観戦ルールを厳格化しているようだ。会場への持ち込み禁止物だけでなく、観客の行動についても細かな規定が設けられているという。『MARCA』が報じた。FIFAは大会で使用される16会場において、武器や爆発物、工具類、スプレー缶、薬物、放射性物質などの持ち込みを禁止。また、小麦粉やトイレットペーパー、風船、フリスビー、自転車、レーザーポインター、ピ