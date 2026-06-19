修学旅行中の高校生が犠牲となった沖縄・辺野古沖の船の転覆事故。本誌・週刊ポストは、船を運航した抗議団体が中国共産党系メディアの取材に協力していた事実を報じてきた。同様に「平和学習」を謳って日本の学生を募集しながら、内実は中国軍部の息がかかった「思想工作ツアー」の存在を掴んだ。紀実作家・安田峰俊氏がレポートする。【全3回の第1回】【写真】「アジアの平和と未来をひらく若者訪中団」に参加した学生たち。中