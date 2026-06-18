SKY-HI主宰のマネジメント／レーベル・BMSGが主催する大規模フェス＜BMSG FES’26＞の開催が決定した。10月10日(土)、11日(日)、12日(月・祝)の3日間、昨年に続き、東京・お台場にて開催される。本情報は6月18日(木)に開催されたSKY-HIの日本武道館2DAYS＜SKY-HI TOUR 2026 -Success Is The Best Revenge-＞2日目公演にて発表された。サプライズでの発表に、会場からは大きな歓声と拍手が送られた。＜BMSG FES＞は、“日本のエンタ