トリアイナ会長の三浦哲郎氏が１８日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「三浦会長の運気爆上げチャンネル」を更新し、「令和の虎」を含めたＹｏｕＴｕｂｅやＳＮＳからの引退を表明した。ピナイ・インターナショナル代表の茂木哲也氏との対談で、三浦氏は「思っている以上に人の前で目立ちたくない。無理してやっていた。２０２６年の年末をもって、すべてＳＮＳを辞めます。インスタだけ残して、全部もう出ないです。令和の虎引退と