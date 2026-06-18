ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。今回は2026年6月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「SNOOPY(スヌーピー)」グッズを紹介します！ セガプライズ「SNOOPY(スヌーピー)」グッズ 投入時期：2026年6月より順次投入店舗：全国のゲームセンターなど 2026年6月も、セガプライズから「スヌーピー」のかわいいグッズが続々登場！あお