原作35周年を記念した初の大規模展覧会「ごぅずおん」が各地で開催されるなど、今なお多くのファンに愛されている人気作品・スレイヤーズが今度はブックオフとコラボすることになりました。なんと日本各地の店舗が対象です！詳細は以下から。◆スレイヤーズ「期間限定コラボ」ブックオフで開催まず見てもらいたいのが、ブックオフ公式サイトにオープンした特設ページ。6月20日（土）〜7月12日（日）の期間限定でスレイヤーズとのコ