「ポケットモンスター」をプロデュースするポケモンと、HEROZと共催でAIエージェント開発コンテスト「ポケモンカードゲーム AI Battle Challenge」を開催。世界最大級のデータサイエンスプラットフォーム「Kaggle」上で実施されています。 ポケモン「Kaggle」AIエージェント開発コンテスト「ポケモンカードゲーム AI Battle Challenge」 日本語名：ポケモンカードゲーム AI Battle Challenge（略称：ポケカABC）英