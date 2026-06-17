「ポケットモンスター」をプロデュースするポケモンと、HEROZと共催でAIエージェント開発コンテスト「ポケモンカードゲーム AI Battle Challenge」を開催。

世界最大級のデータサイエンスプラットフォーム「Kaggle」上で実施されています。

ポケモン「Kaggle」AIエージェント開発コンテスト「ポケモンカードゲーム AI Battle Challenge」

日本語名：ポケモンカードゲーム AI Battle Challenge（略称：ポケカABC）

英語名：Pokémon Trading Card Game AI Battle Challenge（略称：PTCGABC）

第1ラウンド主催：Kaggle共催：株式会社ポケモン、HEROZ株式会社、株式会社松尾研究所協力：Google, Google Cloud, NVIDIA第2ラウンド主催：株式会社ポケモン共催：HEROZ株式会社、株式会社松尾研究所協力：Google, Google Cloud, NVIDIA

公式サイト：https://ptcg-abc.pokemon.co.jp/

プラットフォーム：Kaggle https://www.kaggle.com/

参加条件：個人またはチーム（最大5名）での参加が可能

参加費用：無料 ※参加条件の詳細については大会ページを確認ください

参加方法：

参加される方は、Kaggle内の「ポケモンカードゲーム AI Battle Challenge」大会ページから、各提出物を提出することが可能です。

公式提出ページへのアクセスにはKaggleアカウントが必要です。

アカウントはhttps://www.kaggle.com/から無料で作成できます。

16言語、90以上の国と地域で親しまれている「ポケモンカードゲーム」の対戦を対象としたAIエージェント開発コンテスト「ポケモンカードゲーム AI Battle Challenge」

参加される方はポケモンカードゲームで対戦するAIエージェントを開発・構築し、他の参加された方が開発したAIエージェントと対戦させ、その強さを競います。

戦略性の高いポケモンカードゲームを新しい楽しみ方で体験する機会を提供することを目的にしたコンテストです。

第1ラウンドは2026年6月16日、日本時間20時より開始され、第2ラウンドは2026年末以降を予定。

第1ラウンドのストラテジー部門の成績上位8チーム、第2ラウンド成績上位2チームにはそれぞれ賞金が授与されます。

AIの、ポケモンカードゲームへの新しい挑戦

チェスや将棋、囲碁といった「完全情報ゲーム」は、AIの可能性を証明する重要な試金石として、AIの発展において重要な役割を果たしてきました。

一方、ポケモンカードゲームは、山札や相手の手札など、カードが公開されない「不完全情報ゲーム」の一つです。

タイプ相性に加えて、数千種類を超えるカードの組み合わせから生まれる奥深い戦略性を持っています。

熟練したカードプレイヤーは、あらゆる可能性を考えながら、カードをプレイしています。

カードの引きやコイントスといったランダムな要素も複雑に絡み合うため、AIが最適解を導き出すことは挑戦的な課題といえます。

今回実施される大会では、提出されたAIエージェントが、プレイヤーが対戦中に直面するこれらの様々な課題にどのように対処していくか、ポケモンカードゲームの新しい楽しみ方を開拓することを目指しています。

「Kaggle」プラットフォームでの開催

ポケモンカードゲームに詳しくない方も含め、世界中の関心のあるAI開発者、研究者、エンジニア、学生まで、幅広い層からの参加を募集。

第1ラウンドは機械学習のデータサイエンスプラットフォームである「Kaggle」上で開催されます。

3社によるサポート体制

Kaggle上で実施される「第1ラウンド」

Kaggle Inc.が主催、株式会社ポケモン、HEROZ株式会社、株式会社松尾研究所の3社が共催として企画・運営されます。

賞金および開発支援

＜第1ラウンド＞

シミュレーション部門※シミュレーション部門では賞金は提供されませんストラテジー部門・1位から8位：$30,000（各チーム）・上位8チームへ第2ラウンドへの出場権※ストラテジー部門への参加には、シミュレーション部門への参加が必須です

＜第2ラウンド＞

優勝チーム：$50,0002位チーム：$30,000第2ラウンド出場者全員対象第2ラウンド出場者各個人：Google Cloud クーポン$3,000 分

ポケモンカードゲームの戦略研究に挑む参加者の情熱と技術革新を支援。

第1ラウンドおよび第2ラウンドで上記の賞金が贈られます。

※参加にあたっては、必ずKaggleの本大会ページに掲載されている規約の全文を確認ください。本概要と規約に相違がある場合は、規約が優先されます

大会形式

ポケカABC公式ウェブサイト https://ptcg-abc.pokemon.co.jp/

「第1ラウンド」と「第2ラウンド」の2段階で構成される「ポケモンカードゲーム AI Battle Challenge」

それぞれの詳細な形式は、ポケカABC公式ウェブサイトを確認ください。

ルール

「ポケカABC」のすべての試合は、ポケモンカードゲームの対戦ルールに基づき、本大会用に独自に調整されたルールで実施。

ただし使用できるカードは、主催者が提供する指定リストのカードのみが使用可能です。

各プレイヤーの持ち時間は最大10分で、制限時間を使い切ったプレイヤーはその試合で敗北となります。

第1ラウンド

シミュレーション部門期間：2026年6月16日（火）20:00（日本時間）〜8月17日（月）8:59（日本時間）ストラテジー部門提出期間：2026年6月16日（火）20:00（日本時間）〜9月14日（月）8:59（日本時間）

第1ラウンドは「シミュレーション部門」と「ストラテジー部門」の2つの部門で構成。

「シミュレーション部門」では、各チームは開発したAIエージェントをKaggle上に提出します。

各AIエージェントはKaggle上で継続的な自動対戦を実施。

順位は、Kaggle独自のレーティングシステムを使用し、リーダーボード上でリアルタイムに決定されます。

「ストラテジー部門」では、シミュレーション部門での結果に、デッキの独創性やAIエージェントの開発にかかる工夫などが評価項目として追加。

最終提出期限の後、約2週間の評価期間を経て公式な最終順位が決定します。

上位8チームが第二ラウンドに招待されます。

※ストラテジー部門への参加には、シミュレーション部門への参加が必須です

※ストラテジー部門上位8チームの中から第二ラウンドへの出場を棄権したチームがいた場合、9位以下が繰り上げで出場権を獲得します

第2ラウンド

期間：2026年末以降予定

第1ラウンドのストラテジー部門の上位8チームによるトーナメント戦を実施。

第2ラウンドの模様はYouTubeでの配信が予定されています。

株式会社松尾研究所 技術顧問 松尾豊氏 コメント

今回のプロジェクトは、ポケモンカードゲームにおいてAIが意思決定を学習するという、新しく挑戦的な取り組みです。

AIによる意思決定の学習は、囲碁や将棋などのゲームの世界ではよく行われていますが、ポケモンカードゲームのように「不完全情報」の状況下かつ、多様なカード効果やランダマイズ要素が絡むゲームにAIを適用した事例は、世界的にもほとんど例がありません。

ゲームの楽しさを活かしつつ、AI開発者や研究者が最新のAI技術をどのように活用できるかを探る機会を提供し、世界中のファンにポケモンカードゲームをこれまでとは異なる形で体験してもらうことを期待しています。

HEROZ株式会社 代表取締役CEO 林隆弘氏 コメント

今回、株式会社ポケモン様、株式会社松尾研究所様と共に開催する「ポケモンカードゲーム AI Battle Challenge」は、AIとエンターテインメントが融合することで生まれる新たな可能性を世界中の研究者や開発者に体感していただける舞台です。

単なる技術コンペティションにとどまらず、観る人にとってもワクワクし、AIと人間の知恵のぶつかり合いをエンターテインメントとして楽しめる大会にしていきたいと考えています。

AIがカードをどう読み、どう戦略を描くのか。

その瞬間にご注目下さい。

ポケモンカードゲームのプレイを競う、AIエージェントの開発コンテスト。

ポケモンが実施している「ポケモンカードゲーム AI Battle Challenge」の紹介でした！

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