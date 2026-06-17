先日、「美川憲一＆コロッケスペシャルジョイントコンサート」を楽しんできました。美川さんもコロッケさんも長年の友人。何度もステージは拝見してますが、2人の掛け合いはいつも絶好調。病気を公表した美川さんも元気そうでホッと一安心。一緒だった神田うのちゃんとおなかを抱えて笑い転げました。今回は、私たち仲良しグループの欠かせない存在、うのちゃんの話。彼女との出会いはまさに衝撃的という言葉がぴったり。98