東京株式市場で日経平均株価が史上初めて7万円の大台を突破。日銀の金利上昇も決まる中、大分県内の反応を取材しました。 【写真を見る】日経平均史上初7万円超大分の観光業“値上がり益”期待も、佐藤知事「経済絶好調とは違う」と注視 16日の日経平均株価は、アメリカとイランの戦争終結合意によるニューヨーク株式市場の上昇に加え、AIや半導体関連株などに買い注文が膨らみ一時、7万円の大台を突破しました。