ゲームボーイ世代のみなさんに朗報です! ポケモンの歴代ゲームソフトが6月18日、パッケージ&カートリッジのキーホルダーコレクションになって登場。あの頃の思い出が蘇る、懐かしいラインアップとなっています。どんな思い出がありますか? (@poke_timesより引用)ポケモンセンター「パッケージ&カートリッジキーホルダーコレクション 1996-2002」こちらが、ゲームボーイ・ゲームボーイアドバンスで遊べる『ポケットモンスタ